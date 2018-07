Unsanft gelandet nach zuletzt zwei DM-Titeln: Die Badbergerin Kira Wittmann (Quitt Ankum). Foto: Ralf Görlitz

Ankum/Osnabrück Die Unzufriedenheit über den fünften Platz von Kira Wittmann (Quitt Ankum) im Dreisprung bei der U-20-DM in Rostock war bei ihrem Trainer Alois Harmeling auch am Tag danach noch nicht verflogen: „Kira hat gar nicht in den Wettkampf hineingefunden. Sie war schwer enttäuscht. Ich hatte auch angenommen, dass sie ihr Tief überwunden hat.“