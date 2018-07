EM-Zinzelnorm, persönliche Bestzeit und Bronze bei der deutsche Meisterschaft: Fabian Dammermann (LG Osnabrück, Mitte). Foto: Fotostand

Nürnberg. „Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll - ich bin absolut geplättet“, sagte Fabian Dammermann mit einem strahlenden Lächeln. Der 400-Meter-Läufer der LG Osnabrück hatte kurz zuvor im Finale der deutschen Meisterschaft in Nürnberg Bronze geholt. Und das in 45,94 Sekunden, seiner um satten 76 Hunderstelsekunden verbesserten persönlichen Bestzeit, mit der er die Einzelnorm für die Europameisterschaft in Berlin unterschritt.