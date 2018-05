Osnabrück. Fabian Dammermann, Sprinter der LG Osnabrück, absolviert ein Trainingslager auf Teneriffa mit den besten Sprintern Deutschlands. Hier seine abschließenden Eindrücke.

Zehn Tage Trainingslager liegen hinter mir, und so schnell wie die Trainingsläufe ist auch die Zeit vergangen. Gerade sitze ich im Flugzeug zurück nach Deutschland und lasse die letzten Tage noch einmal Revue passieren. Viele denken bei Teneriffa direkt an Sonne, Strand und Urlaub. Für mich waren die vergangenen zehn Tage eine Mischung aus harter Arbeit, Muskelkater, Eisbädern, Physio-Besuchen und, ja auch ein wenig, Urlaub und viel Spaß.

Das tägliche Training im Stadion mit meinen Staffelkollegen und den anderen Sprintern des DLV war jedes Mal ein Erlebnis. Warme Temperaturen, Rückenwind und eine Superanlage bildeten hervorragende Rahmenbedingungen für hartes und konzentriertes Training. So konnte ich zusammen mit den Jungs viele schnelle Einheiten absolvieren. Auf dem Programm standen Starts, Kraft, Athletik und - nicht zu vergessen – die Tempoläufe!! Bei letzteren unterstützt durch die Anfeuerung aller Athleten im Stadion. Als Sportler weiß man eben, wie hart so ein Lauf werden kann.

Aber auch die Teambildung stand im Vordergrund. Bei Gesellschaftsspielen, Eis am Strand (natürlich in Maßen und nach getaner Arbeit), Kaffee im Hotel oder einem der zahlreich vorhandenen Cafés lief die Erholung fast wie von selbst. Aber wer bei den Freizeitaktivitäten wieder an Urlaub denkt liegt dann doch falsch. Anstelle von Ausschlafen standen jeden Morgen um Punkt 7:30 Uhr Blutabnahmen zur Belastungsanalyse und Trainingssteuerung auf dem Programm. Erst danach ging es zum Frühstück und später zum Training ins Stadion.

Was nehme ich aus meinem ersten Trainingslager mit der Nationalmannschaft mit ? Zuerst einmal sehr viele schöne Erinnerungen, denn trotz des frühen Aufstehens und der harten Trainingseinheiten habe ich jede Minute auf Teneriffa genossen. Das Training mit den besten 400m-Läufern Deutschlands, die gemeinsamen Abende und, ja sogar die Tempoläufe. Der Spaß am Sport und der Nervenkitzel, seine eigenen Grenzen auszuloten, sind jeden Tropfen Schweiß wert! Nun heißt es regenerieren, denn am Sonntag steht bereits der erste Wettkampf für mich an. Ich steige beim Pfingstsportfestes in Rehlingen über 400m in meine Saison 2018 ein. Viele meiner Trainingspartner von Teneriffa werde ich dort bereits wiedersehen und mit dem ein oder anderen vielleicht sogar in einem Lauf sein. Ich fühle mich nach meinem Wintertraining und den vergangenen Tagen auf Teneriffa jedenfalls bereit und bin gespannt, was meine Sommersaison wohl so für mich bereithält.