Osnabrück. Mit drei souveränen Siegen gewannen die Männer des GSV Osnabrück in der Spielgemeinschaft mit dem GTSV Frankfurt unangefochten den Titel bei der Deutschen Gehörlosen-Meisterschaft der Ü-30-Basketballer in Frankenthal.

Die Osnabrücker und Frankfurter waren mit je vier Akteuren in der rheinland-pfälzischen Stadt angetreten. Vom GSV Osnabrück nahmen Matthew Harrison (insgesamt 18 Punkte), Max Hoischen (43), Ingo Grothmann (33) und Kapitän Timo Kruckemeyer (16) an der DM teil. Zuvor hatte das Quartett mit dem Osnabrücker Team den zweiten Platz bei der DM der Erwachsenen erbeutet.

Gegen den GSC Nürnberg gab es zum Auftakt einen klaren 65:22 (34:8)-Erfolg. Im vorweggenommenen Endspiel gegen den ersatzgeschwächten Titelverteidiger GSV Würzburg setzte sich die Spielgemeinschaft anschließend mit 81:41 durch. Im letzten Spiel gegen den DM-Debütanten GSC Frankenthal gab es einen 63:26-Sieg.

Das Turnier war eingebettet in dem 7. Bundesjugendtreffen der Gehörlosen. Zudem gab es Deutsche Meisterschaften im Schwimmen, Tischtennis, Streetbasketball und in der Leichtathletik. Der 13-jährige Jannik Grothmann nahm ohne gezielte Vorbereitung an der Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaft teil. Im Vierkampf (75-Meter-Lauf, Weitsprung, Ballwurf und Hochsprung) wurde er starker Vierter.