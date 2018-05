Zum Zwangsabstieg des Onabrücker SC: Aus Fehlern lernen – vereint

Sportlich feierten die B-Junioren-Fußballerinnen des Osnabrücker SC in der Bundesliga den Klassenerhalt – absteigen müssen sie trotzdem, weil zum Stichtag die Lizenzanträge nicht vorlagen. Ein Kommentar.

Wer erstklassig spielen will, muss erstklassig organisiert sein. Hier zahlt der OSC mit der verpassten Lizenz für die U-17-Bundesliga bitteres Lehrgeld. Für die langfristige Entwicklung des Frauenfußballs beim OSC gilt aber: Aus Fehlern kann man am meisten lernen. Gerade, wenn man zuvor nicht allzu viele gemacht hat.

Rückblende: Es ist nur einige Jahre her, da war der Frauen- und Mädchenfußball beim OSC quasi nicht existent. Dann packten Enthusiasten um Fabrice Jouffrau, Dirk Heinemann und Thomas Kastrup an, förderten mit persönlichem Einsatz und Fachwissen Talente, sorgten für den Aufschwung. Die Oberliga-Frauenelf mit vielen Eigengewächsen ist im Schnitt nicht einmal 20 Jahre alt und spielt nun in einer Liga mit der TSG Burg Gretesch – dem jahrzehntelang klaren Platzhirsch im Osnabrücker Frauenfußball, den der OSC bezüglich Jugendarbeit aber längst überholt hat.

Daran ändert die Degradierung der B-Juniorinnen wenig. Dass Kastrup dafür den Kopf hinhält, ehrt ihn – die Schuld ganz allein bei ihm abzuladen würde der Sache aber nicht gerecht.

Entscheidend für die Entwicklung im Mädchen- und Frauenfußball beim OSC sind drei Dinge: das Ziehen richtiger Schlüsse aus der Misere – erste Schritte sind erfolgt. Das Abhaken des Desasters bei allen Beteiligten, um als Team neue Aufgaben zu bewältigen. Und die bessere Unterstützung der Kickerinnen seitens des Hauptvereins, in dem Fußball im Gegensatz zu anderen Sportarten bis dato keine erstklassige Rolle spielt.