Auf die Zähne gebissen: Frieda Bühner (am Ball) lief mit gebrochener Nase und Gesichtsmaske auf. Foto: Nico Ahmann/BBC Osnabrück

Berlin/Osnabrück. Verkehrte Basketballwelt in Berlin: Während die ambitionierten U14-Jungen des BBC Osnabrück den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verpassten, drehten die U14-Mädchen des Klubs in der Bundeshauptstadt auf und sind als Sieger der Zwischenrunde nun Gastgeber für das Viererturnier in zwei Wochen.