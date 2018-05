Bramsche. Die Handballer des TuS Bramsche haben in der Landesliga eine Punktlandung hingelegt: Mit dem 24:24 gegen die Eickener Spielvereinigung wurde der TuS vor rund 400 Zuschauern Meister und spielt in der kommenden Saison in der Verbandsliga.

Eine Niederlage durften sich die Bramscher nicht erlauben, weil Verfolger TV Dinklage beim TvdH Oldenburg II 32:25 gewann. Durch das Remis in einem immer umkämpften und spannenden Spiel hat der TuS in der Abschlusstabelle genau einen Punkt Vorsprung vor den Dinklagern, die das bessere Torverhältnis aufweisen.

Bramsche startet stark, Eicken kontert

Von Beginn an war deutlich, dass es für die Bramscher um viel ging und dass die Bramscher diese Herausforderung annahmen. Die Mannschaft der beiden Trainer Christoph Müller und Maik Podszuweit überrollte Eicken in der Anfangsphase. In der Defensive ging der TuS physisch in jeden Zweikampf, im Angriff erzielte Alexander Brockmeyer die ersten fünf Treffer für die Gastgeber. Die 5:2-Führung der Bramscher (7. Spielminute) sollte jedoch nur eine Momentaufnahme sein. In der Folge blieb der TuS fast acht Minuten lang ohne eigenen Treffer. Eicken glich aus. Bis zur Halbzeitpause (12:11) setzte sich kein Team ab.

Die Halle wird nach dem Schlusspfiff zum Tollhaus

Im zweiten Durchgang nahm die Spannung minütlich zu. Angeführt vom starken Brockmeyer, zog Bramsche zunächst auf 14:11 (34.) davon. Eicken konterte und ging mit 15:14 (40.) in Führung. Es folgten ständige Führungswechsel und viel Kampf auf beiden Seiten. Knapp 20 Sekunden vor Schluss glich Eicken zum 24:24 aus. Danach brachte der TuS den Punkt über die Zeit. Die Gäste kamen nicht mehr in Ballbesitz, Bramsches letzter Abschluss ging daneben. Weil das Unentschieden reichte, wurde die Bramscher Realschulhalle schnell zum feiernden Tollhaus.

„Das hat uns vor der Saison niemand zugetraut“

„Das war heute ein absolutes Kampfspiel. Für diese Leistung muss ich meiner kompletten Mannschaft vom Linksaußen bis zum Torhüter ein großes Kompliment machen“, sagte ein sichtlich abgekämpfter, aber überglücklicher Christoph Müller nach dem Schlusspfiff. „Das hat uns vor der Saison niemand zugetraut“, jubelte Maik Podszuweit. Ein Zwischentief gegen Ende der Hinrunde bedeutete Platz drei nach der halben Saison, zum Rückrundenstart verloren die Bramscher bei Nordhorn II. Danach gaben sie in elf Spielen allerdings nur noch zwei Punkte ab. „Wir waren das konstanteste Team und haben in der zweiten Saisonhälfte keins der schweren Spiele verloren“, sagte Alexander Brockmeyer. Aus Sicht des besten Bramscher Torschützen war das finale Unentschieden gerecht: „Vor einer überragenden Kulisse war es ein Duell auf Augenhöhe, das keinen Sieger verdient gehabt hat.“

Ex-Trainer Fehér reist 1300 Kilometer an

Ihr Meisterstück machten die Bramscher auch vor den Augen ihres früheren Trainers Gábor Fehér. Der Ungar war nach wenigen Spielen aus privaten Gründen in seine Heimat zurückgekehrt, verfolgte aber die Entwicklung seiner jungen Truppe aus der Ferne. 15 Stunden vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels setzte sich Fehér ins Auto, fuhr die 1300 Kilometer nach Bramsche und war pünktlich zu Spielbeginn in der Halle. „Ich freue mich so sehr, dass diese junge Truppe Meister geworden ist. Sie haben noch viel Potenzial und gehören in die Verbandsliga“, sagte der Ungar, der direkt nach dem Schlusspfiff mit Müller, Podszuweit und der Mannschaft ausgelassen auf dem Spielfeld feierte, bevor auch er der Bierdusche seiner ehemaligen Schützlinge nicht entkam.