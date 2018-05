Osnabrück. Analog zum Gründungsjahr eröffnete Präsident Marc Sandmann die Jahreshauptversammlung des SV Hellern um 19.24 Uhr – stimmungsvoll mit dem Einspielen der neuen SVH-Vereinshymne. 47 Mitglieder gedachten aber auch der zuletzt verstorbenen Mitglieder, etwa Herbert Foth, der 37 Jahre lang die 1. Herrenfußballer betreute.

Im Zentrum der Debatten standen die Kosten für einige ungeplante Instandsetzungen und Anschaffungen, etwa den neuen Rasenmähertraktor (35000 Euro) und der Einbau zusätzlicher Fluchttüren und Treppen in der vereinseigenen Ballsporthalle aufgrund sicherheitstechnischer Auflagen. Im kommenden Winter plant der Verein, die Fußballturniere Addi-Vetter-Cup in der Schlosswallhalle in Osnabrück und das Hallenfestival in der Ballsporthalle Hellern auszurichten. Der 3. Vorsitzende Andrée Schmeier monierte hierzu, dass das von der Stadtverwaltung dazu einst angebotene Gespräch weiter ausstehe.

Die Tennisabteilung hat das Jahr 2017 erneut mit einem größeren Minus abgeschlossen. Weil Rücklagen gebildet werden sollen und Kosten für Energie, Instandhaltung und Verbände weiter steigen, beschloss die Versammlung die Anhebung der Beiträge für die 1350 Mitglieder zum 1. Juli um zwei Euro im Monat für Mitglieder (nun 16 Euro), einen Euro für Ermäßigte (nun 10 Euro) und drei Euro für Familien (nun 30 Euro). Die zwei größten der 12 Abteilungen des SVH sind aktuell Tanzen, Turnen, Gesundheit und Entspannung (361 Mitglieder) und der Fußball (498).

„Mit den starken Hallenveranstaltungen könnte man denken, Fußball ist im SVH bald reine Indoor-Sportart“ brachte Abteilungsleiter Andreas Schmidt das Hauptproblem der Fußballer auf den Punkt: Im Winter konnte fünf Monate lang kein Spiel- und Trainingsbetrieb auf der Sportanlage stattfinden. Der Vorstand bestätigte, dass deshalb der Antrag zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Hellern bei der Stadtverwaltung gestellt wurde.

Neben Schmeier und Sandmann, der den Verein seit 2008 führt und in seine sechste Amtszeit geht, wurden auch Franz Ernst (2. Vorsitzender) und Klaus-Peter Prasse (Vorstand Finanzen) einstimmig wiedergewählt. In den Ältestenrat um Wolfgang Riemann (Vorsitzender), Ulf Samusch und Ralf Reker ziehen zusätzlich Rolf Assmann und Martin Rothert ein. Für 65 Jahre Vereinstreue wurde Kurt Ramthun geehrt: Der Jubilar dankte in einer Ansprache allen insgesamt acht Vereinsvorsitzenden des SVH, zu den er selber gehört hat, sowie einem der Vereinsgründer – Herrn Kuhlmann –, den er selbst als junger Sportler noch kennenlernte.

Bereits 60 Jahre Mitglied im Verein ist Arnold Houben, das 25-jährige feierten Helga Kohne, Viktoria Münnich, Sabine Riedel, Jürgen Riedel, Frank Straatmann, Martin Rothert, Jürgen Vinke sowie Jona und Lukas Hartstang.