det Osnabrück. Die A-Juniorinnen der HSG Osnabrück sind auf dem Sprung in die Handball-Bundesliga. Ende dieses Monats beginnt die Qualifikation für die höchste deutsche Spielklasse. Die Freude über die historische Chance ist bei der HSG getrübt: Die Suche nach einem Spielort war nicht einfach.

Bis zum 2. Mai musste die HSG eine bundesligataugliche Halle beim Deutschen Handballbund (DHB) melden. Der Verband gibt Mindeststandards vor. Unter anderem muss Harz als Haftmittel erlaubt sein.

Schlosswallhalle kommt wegen Harzverbot nicht infrage

Die sportliche Qualifikation vorausgesetzt, hätte die HSG gerne in der Schlosswallhalle gespielt. Dort würden alle geforderten Kriterien erfüllt, sagt Wolfgang Münnich aus dem erweiterten Vorstand der HSG. Nur die Stadt Osnabrück spielt in diesem Plan nicht wie gewünscht mit, denn in den städtischen Hallen gilt ein generelles Harzverbot. Das soll nicht aufgeweicht werden. Auch die kommunalen Hallen der Gesamtschule Schinkel und des Schulzentrums in Eversburg, die die Voraussetzungen für die Bundesliga erfüllen, kommen daher nicht in Betracht.

SV Hellern zeigt sich kooperativ

„Es gibt mittlerweile wasserlösliches Harz. Das haben wir der Stadt auch mitgeteilt. Wir wären bereit, unseren Teil zur Säuberung beizutragen“, argumentiert Münnich. Aber das Angebot stimmte die Verwaltung nicht um.

Nun hat die HSG für die A-Juniorinnen die Ballsporthalle in Hellern gemeldet. Eigentümer ist der SV Hellern, ein Stammverein der HSG neben dem OSC und dem SV Rasensport. „Der SV Hellern hat sich sehr kooperativ gezeigt“, sagt Münnich. Auch in der Ballsporthalle herrsche ein Harzverbot, aber der Verein habe sich auf die Reinigung durch die Handballer nach den Spielen eingelassen.

Ballsporthalle erfüllt nicht alle Kriterien

„Die Ballsporthalle stellt aber keine idealen Voraussetzungen, sondern bringt für uns noch einen Riesenaufwand mit sich. Die Schiedsrichterräume, die Duschmöglichkeiten und die Anzeigetafel entsprechen beispielsweise nicht den Kriterien. Außerdem brauchen wir eine Internetanbindung“, erklärt Münnich. „Wir müssen gucken, wie wir das alles lösen. Das weiß ich selbst noch nicht so ganz genau“, sagt der Schiedsrichter- und Passwart der HSG. Ob es vom Verband eine Ausnahmegenehmigung für den Bundesliga-Spielbetrieb geben würde, wenn nicht alle Anforderungen erfüllt werden, ist noch offen.

Ausnahmegenehmigung für mehr als 199 Zuschauer

Sollte der sportlich historische Sprung gelingen, will die HSG auch eine weitere organisatorische Hürde überspringen: „Wir müssen für jedes Spiel bei der Stadt einen Antrag stellen, damit mehr als 199 Zuschauer dabei sein können – so wie es der SV Hellern vor dem Solarlux-Cup handhabt“, sagt Münnich mit Blick auf die zugelassene Zuschauerkapazität. Die könnte bei entsprechend attraktiven Duellen in der Bundesliga regelmäßig überschritten werden, „und wir wollen niemandem den Einlass verwehren müssen“.

Anzeige Anzeige

Mit der gefundenen Lösung ist der Ärger bei der HSG noch nicht ganz verflogen. „Da werden Millionen in der Hand genommen, um die Schlosswallhalle auf einen modernen Stand zu bringen – und dann haben wir keine Chance, dort zu spielen?“ trauert Münnich dem Standort nach, der aus seiner Sicht für das Vorhaben „prädestiniert“ gewesen wäre.

Sportliche Qualifikationsrunde ab Ende Mai

Sportlich ist erst einmal die Mannschaft des Trainergespanns Julia Grüner, Jörg Elbel und Volker Krems gefordert, die sich als eine der besten vier Oberligamannschaften ihrer Staffel ein Ticket für die Qualifikationsrunde zur Bundesliga gesichert hat. Die wird in drei Runden (26./27. Mai, 2./3. Juni und 8./9. Juni ) ausgetragen. „Die Termine sind in Hellern noch frei“, sagt Münnich. Die HSG hat sich als Ausrichter einer Qualifikationsrunde beworben.