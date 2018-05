Osnabrück. Die American Footballer der Osnabrück Tigers haben ihr Auftaktspiel in die neue Oberligasaison mit 18:44 gegen Regionalligaabsteiger Göttingen Generals verloren. Vor knapp 700 Zuschauern kamen die Hausherren gut in die Partie, ließen sich dann aber von den Gästen überrennen.

Gleich die erste Angriffsserie der Tigers ließ auf ein positives Ergebnis hoffen. Der US-amerikanische Quarterback Daren Ross Jr., der vor der Saison von den Bremerhaven Seahawks nach Osnabrück gewechselt war, lief selbst zum ersten Touchdown, den er mit einem weiten Pass und zwei starken Läufen fast im Alleingang vorbereitet hatte. Begünstigt wurden die Tigers von einigen Strafen und einem Platzverweis gegen die Generals. Der anschließende Extrapunkt wurde geblockt.

Göttingen hat die richtige Antwort auf Tigers-Punkte

Göttingen drehte die Partie mit einem Touchdownlauf und einer zusätzlichen Zweitpunkterhöhung noch im ersten Viertel auf 6:8. Die Tigers zeigten sich nicht geschockt, sondern gingen ihrerseits durch einen weiten Pass von Ross Jr. auf Jonas Nieberg wieder mit 12:8 in Führung, die allerdings nicht lange hielt. Denn die Generals zogen ihr Spiel weiter durch und drehten die Partie durch einen Touchdown und eine Zweipunkterhöhung auf 12:16. Die Tigers hatten die erneute Führung nach einem weiten Pass von Ross Jr. auf Florian Boese vor Augen, scheiterten jedoch aus kurzer Distanz am Touchdown.

Osnabrücker Fehler hilft Generals

Stattdessen punktete Göttingen in einer wilden Schlussphase des zweiten Viertels, als Tigers-Verteidiger Nils Weißenborn erst einen Pass der Gäste abfing, dann aber Ross Jr. selbst einen Pass zum Gegner warf. Die Generals nutzten den Fehler und bauten ihre Führung mit einem Touchdown und einer Zweitpunkterhöhung auf 24:12 zur Halbzeit aus.

Göttingen unterbindet Laufspiel der Tigers

Im dritten Viertel blieben die Gäste dominant, zogen mit einem weiteren Touchdown und einer Zweitpunkterhöhung auf 32:12 davon und unterbanden das Laufspiel der Tigers fast komplett. Die Hausherren verkürzten durch einen Pass auf Tim Niekamp auf 18:32, zwei weitere Touchdowns der Generals sorgten schließlich für den 18:44-Endstand aus Osnabrücker Sicht.

Cam Richmond: Auf eigenem Platz fertiggemacht

„Wir haben unsere Hintern versohlt bekommen. Man kann es nicht anders sagen. Wir wurden auf unserem eigenen Platz fertiggemacht“, lautete das Fazit vom neuen Tigers-Cheftrainer Cam Richmond, der die Gründe für die Niederlage auch beim starken Gegner sah: „Die Generals haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und unseren Runningback aus dem Spiel genommen, was uns geholfen, aber auch zugesetzt hat. Denn das Passspiel ist für uns noch im Entwicklungsprozess. Sie wollten, dass wir werfen, und daraus haben sie ein paar Ballgewinne geholt.“ Trotzdem freute sich der Cheftrainer über einige gelungene Pässe seines Quarterbacks.

Cheftrainer hofft auf Steigerung in Bremen

Bereits am kommenden Samstag (16 Uhr) treten die Tigers zum nächsten Ligaspiel bei den Bremen Firebirds an. Dann erwartet Richmond eine Leistungssteigerung: „Jeder muss in den Spiegel schauen und sich sagen, dass er in allem besser werden muss. Der nächste Gegner wird uns nicht bemitleiden, weil wir heute verloren haben.“ Das nächste Heimspiel steht am 19. Mai (15 Uhr) gegen die Wolfsburg Blue Wings auf dem Programm.