Bissendorf. Handball-Oberligist TV Bissendorf-Holte hat schnell auf den unerwarteten Abschied von Malte Mischok zum Saisonende reagiert und mit Henning Sohl einen künftigen Trainer verpflichtet. Zudem kehrt Steffen Brüggemann im Sommer zum TVB zurück. Das Duo stellte sich am Freitagabend der Mannschaft vor.

Sohl, der die Trainer-A-Lizenz besitzt, hat am Freitag einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung bei seinem neuen Klub unterzeichnet. Er habe Bissendorf bislang nur als Gästetrainer der TSG Hatten-Sandkrug kennengelernt, „aber als sportliches Ziel stand der Verein nicht auf meiner Agenda. Der Anruf kam aus dem Nichts“, sagt er. Der hervorragende Ruf, die gute Jugendarbeit und die Aussicht, konzeptionell im TVB etwas aufbauen zu können, hätten ihn nach etwas Bedenkzeit in Summe überzeugt. Beim letzten Heimspiel, der 25:26-Niederlage gegen Cloppenburg, sei er in der Halle gewesen, um sich ein aktuelles Bild von der Mannschaft zu machen. Danach sei die Entscheidung „relativ zügig“ gefallen, sagt er. Ein Faktor, den es zu bedenken galt, ist die Fahrzeit: Sohl lebt in Bückeburg und hat dort im Hauptberuf eine Leitungsposition in einer Bank inne.

1996 mit Hameln im Europapokalfinale

Als Spieler lief der heute 46-Jährige insgesamt zehn Jahre in der Bundesliga und der 2. Bundesliga unter anderem für den VfL Gummersbach und den VfL Hameln auf. Mit Hameln wurde er 1996 Zweiter im europäischen Pokalwettbewerb um den Euro-City-Cup. In der Rattenfängerstadt verbrachte Sohl drei seiner mehr als 15 Jahre als Handballtrainer. 2017 endete sein Engagement dort. Danach gehörte er rund drei Monate zum Trainerteam des Frauen-Bundesligisten VfL Oldenburg. Nach dem überraschenden Anruf habe „die Chemie von Anfang an gepasst“, freut sich Bissendorfs Abteilungsleiter und Teammanager Jürgen Brüggemann über Sohls Zusage.

Steffen Brüggemann als Spieler und Co-Trainer zurück

Sein Sohn Steffen Brüggemann soll auf dem Feld der verlängerte Arm des neuen Trainers werden. Der 27-Jährige läuft nach zwei Saisons beim Ligakonkurrenten HSG Barnstorf/Diepholz künftig wieder für den TVB auf und soll die Rolle eines „spielenden Co-Trainers“ übernehmen. „Ich freue mich auf die Möglichkeit, einem A-Lizenz-Trainer über die Schulter schauen zu können“, sagt Brüggemann, der selbst die B-Lizenz erworben hat. Eigentlich sei noch eine weitere Saison in Diepholz geplant gewesen. Durch das bevorstehende Studienende und den Wegfall des Semestertickets wäre der Reiseaufwand aber deutlich höher geworden. Nun werden die Wege kürzer. Allzu große Überzeugungsarbeit brauchte es nicht, wie Steffen Brüggemann durchblicken lässt: „Es ist schon was Besonderes, wenn der Heimatverein und dann noch der eigene Vater anfragt.“