Osnabrück. Fabian Dammerman, Sprint-Talent der LG Osnabrück, ist vom Bundestrainer zum Vorbereitungs-Trainingslager für die Leichtathletik-Europameisterschaft im August in Berlin eingeladen worden. Das weckt Hoffnungen für eine Teilnahme.

An der Vorbereitung auf der spanischen Insel Teneriffa nehmen alle Kurz- und Landsprinter mit EM-Ambitionen in den Staffeldisziplinen 4x 100 Meter und 4x 400 Meter teil.

Der 20-jährige Langsprinter wird damit aus Sicht seines Heimatvereins vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) für seine überraschend gute Hallensaison belohnt. „Eine Nominierung von Fabian für die EM wäre eine Riesensensation – auch aus der heutigen Sicht nach Abschluss der Hallensaison. Denn eigentlich ist er noch zu jung, und vor allem fehlt ihm das nötige Trainingsalter mit den entsprechenden Erfahrungen im Hochleistungssport“, teilte die LG Osnabrück mit.

Studium im Vordergrund

Dammermann geht als Außenseite in das Trainingslager. Andere Sprinter wie Johannes Trefz (München) und Patrick Schneider (Fürth) haben allein in diesem Jahr schon fünf Wochen Trainingslager auf Teneriffa und in den USA absolviert. Dammermann misst sich erst seit zweieinhalb Jahren mit der deutschen Spitze und legt seinen Schwerpunkt auf sein Lehramtsstudium.

„Die direkte Konkurrenz zu den besten deutschen Athleten sollte Fabian einen Schub geben. Mit den aktuellen Trainingsergebnissen von Fabian bin ich sehr zufrieden. Er geht gut vorbereitet in die nächste Trainingsphase“, sagt sein Heimtrainer Anton Siemer.