Osnabrück. Dirk Kahlmeyer ist in Boston, New York und San Francisco gelaufen. Er rannte in Dubai, in Südafrika, entlang der Niagarafälle und am Kilimandscharo. Jetzt machte er sich auf ins Reich der Mitte, um einen Marathon auf der Chinesischen Mauer zu laufen.

Noch am vergangenen Wochenende hat Dirk Kahlmeyer am Hamburg-Marathon teilgenommen. Nach 03:25:59 Stunden kam der Wallenhorster ins Ziel. Für den Sportler des TV Georgsmarienhütte war es bereits die zehnte Teilnahme am prestigeträchtigen Rennen in der Hansestadt, zudem der 60. Marathonlauf in seiner Karriere. Doch den wohl anstrengendsten Lauf seiner Karriere absolvierte Kahlmeyer zwei Wochen zuvor. Er lief in China den „Jingshanling Great Wall Marathon“ entlang der Chinesischen Mauer.

Harter und anspruchsvoller Lauf

Steinige und unebene Wege, schmale Treppen, die Stufen halb zerfallen und unterschiedlich hoch, zudem viele Auf- und Abgänge: Der Marathon auf der Chinesischen Mauer ist einer der härtesten und anspruchsvollsten Läufe überhaupt. Um ihn verletzungsfrei zu überstehen, ist nicht nur Ausdauer, sondern vor allem auch höchste Konzentration gefragt. „Manche Abschnitte waren so steil, dass ich sie nur erwandern konnte. Das war dann eher schnelles Gehen als Laufen“, sagt Kahlmeyer.

Kahlmeyer ist weltweit unterwegs

Der 51-Jährige hat in seiner Karriere schon viele Strecken gesehen. Er lief in Tansania am Kilimandscharo, in Südafrika und in Dubai. Er nahm an Läufen in Boston, New York und San Francisco teil. Beim „Niagara Falls Marathon“ startete er in den USA, um in Kanada anzukommen. Überall habe der Weltenbummler „unglaubliche Erfahrungen“ sammeln können. Mit den Erlebnissen im Reich der Mitte seien diese aber nicht zu vergleichen.

Geschichtsträchtiger Marathon

Mehr als 21000 Kilometer soll die Chinesische Mauer lang sein, erste Teile der Grenzanlage im siebten Jahrhundert vor Christus errichtet worden sein. Sie gilt als das größte Bauwerk der Welt, ist seit 1987 Unesco-Weltkulturerbe und eines der „Neuen sieben Weltwunder“. Wenig verwunderlich also, dass Kahlmeyer angesichts der historischen Bedeutung der Mauer ins Schwärmen gerät: „Der Lauf in China war phänomenal“, so Kahlmeyer. Spektakulär sei vor allem das Durchqueren der Wachtürme gewesen. „Da war es so eng, dass wir einzeln durchlaufen mussten“, berichtet der Dauerläufer. Während des Parts auf der Mauer habe er die beeindruckende Aussicht genießen können. Umgekehrt sei der Blick aus dem Gelände heraus auf das Bauwerk ebenso „atemberaubend“ gewesen.

Laufen als Erlebnis und nicht als Wettkampf

Wie anstrengend das Rennen war, zeigt die gelaufene Zeit. 05:50:38 Stunden hat Kahlmeyer benötigt, um die 42,195 Kilometer, 5164 Stufen und 1800 Höhenmetern zu bewältigen. Dieses Resultat reichte zu Platz 65 von 508 Startern. Doch das Ergebnis stand bei diesem Lauf ohnehin nicht im Vordergrund. „Mir geht es um das Erlebnis“, sagt Kahlmeyer: „Ich möchte andere Länder kennenlernen und tiefer in deren Kulturen eintauchen.“

Nächste Lauf-Abenteuer sind in Planung

Neue Lauf-Abenteuer hat Kahlmeyer schon in Planung. Reizvoll seien in Zukunft der „White Nights Marathon“ in Sankt Petersburg oder der „Honolulu-Marathon“ auf Hawaii. Die nächste Herausforderung wartet schon Ende Mai auf den Ausnahmesportler. Beim Rennsteiglauf im Thüringer Wald muss er 73,5 Kilometer zurücklegen.