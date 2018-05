Osnabrück. Sieben Jahre lang stand Olaf Hünnefeld beim TV Georgsmarienhütte an der Seitenline. Nach dieser Saison ist für den Handballtrainer Schluss bei dem Verein. Mit guten Gefühlen blickt der 48-Jährige auf seine Zeit zurück.

„Vorher hat man mir gesagt, in GMHütte bleibt keiner lange Trainer“, sagt Hünnefeld, „ich hatte sieben ruhige Jahre“. In diesem langen Zeitraum hat er viele junge Spieler gefördert, sie in die erste Mannschaft geholt und ihnen trotz Skepsis von außen große Verantwortung übertragen. „Das macht richtig Spaß, junge Spieler zu entwickeln“, sagt der Handballtrainer. Der ein oder andere Spieler des Landesliga-Teams habe sogar noch viel mehr Potenzial.

Mit seinem Team hat er Auf- und Abstiege erlebt. Besonders bitter bleibt dem 48-Jährigen der Abstieg als Tabellenzehnter vor drei Jahren in Erinnerung, als fünf Vereine wegen des Lizenzentzuges oberklassiger Vereine aus der Landesliga absteigen mussten. „Das haben wir zwei Wochen nach dem Saisonende erfahren. Das war der Tiefpunkt“, sagt Hünnefeld. In dieser Situation hat er überlegt, aufzuhören, doch er blieb dem TV GMHütte treu und schaffte mit dem Team mühelos den Wiederaufstieg – in einem „verlorenen Jahr“.

„Ich bin richtig heiß auf den neuen Job“

Der Vorstand habe Ende vergangenen Jahres entschieden, auf dem Trainerposten nach der langen Zeit einen Wechsel zu vollziehen. „Das ist für mich komisch gekommen, ich wäre gerne geblieben“, sagt Hünnefeld. „Aber ich schaue nur mit einem lachenden Auge zurück.“

Eigentlich wollte der Handballtrainer nach dem Ausstieg in Georgsmarienhütte eine Pause einlegen, aber es tat sich eine neue Option auf: Auf der Suche nach einer Nachfolge für Trainer Timm Dietrich hat die HSG Osnabrück, derzeit fünf Plätze vor GMHütte auf Platz fünf, bei Hünnefeld angeklopft. „Ich bin glücklich, etwas Neues machen zu können“, sagt Hünnefeld. Die HSG sei ein Verein, auf den er schon immer ein Auge geworfen habe. Hier will der Trainer ab Sommer attraktiven, schnellen Handball spielen lassen. In diesen Tagen finden die ersten Gespräche mit Spielern und Verantwortlichen statt. „Ich bin richtig heiß auf den neuen Job“, sagt Hünnefeld.