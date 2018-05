Osnabrück. Die Fechtabteilung des Osnabrücker Sportclubs veranstaltet am 5. und 6. Mai die Deutsche Meisterschaft der A-Jugend im Damen- und Herrendegen. Nicht zuletzt wegen des Heimvorteils rechnen sich die sieben startenden OSC-Fechter Außenseiterchancen aus.

Die Degen sind poliert, die Meldegeräte gewartet und die Ausrüstung frisch gewaschen: Die Fechtabteilung des Osnabrücker Sportclubs (OSC) putzt sich heraus für das kommende Wochenende. Als Gastgeber der Deutschen Meisterschaft der A-Jugend im Damen- und Herrendegen empfängt der OSC die nationale Fechtelite.

Mindestens sieben OSC-Starter

Wenn ab Samstagmorgen die bundesweit jeweils 98 besten Degenfechterinnen und -fechter der Jahrgänge 2001 bis 2003 in den OSC-Hallen an der Hiärm-Grupe-Straße um die Deutschen A-Jugend-Meistertitel kämpfen, sind auch einige Osnabrücker Sportler dabei. Sieben OSC-Fechter haben sich entweder über die Rangliste des Deutschen Fechter-Bundes (DFB) oder über die des Fechtverbandes Niedersachsen (FN) für das Großereignis qualifiziert. Zusätzlich könnten noch Talente des OSC nachrücken.

Osnabrücker Talente mit Außenseiterchancen

Zu den absoluten Top-Favoriten auf die Titel zählen die Osnabrücker Fechter nicht. Dennoch sieht OSC-Fechtwart Raphaël Walter seine Schützlinge für den Wettkampf gewappnet: „Sie sind in guter Verfassung. Ich traue allen starke Leistungen zu.“ Konkrete Ziele oder Prognosen gibt Walter jedoch nicht aus. Zum einen will er den Druck auf die Athleten nicht zusätzlich erhöhen, zum anderen seien Vorhersagen nicht möglich, „weil es extrem auf die Tagesform der Sportler“ ankäme.

Die nach DFB-Ranglisten besten Fechter des OSC sind derzeit Femke Bücker (Platz 18) und Justus Middendorf (Platz 27). Beide trainieren drei- bis viermal die Woche zwei Stunden lang im OSC-Fechtkeller.

Fechten spielt sich im Kopf ab

Obwohl Bücker erst 16 Jahre alt ist, bringt sie viel Erfahrung mit. 2015 erkämpfte sich die Fechterin die Bronze-Medaille bei der Deutschen Meisterschaft der B-Jugend. In dieser Saison nahm sie bei Wettkämpfen in Grenoble (Frankreich) und Bratislava (Slowakei) teil. Zuletzt gewann sie die A-Jugend-Landesmeisterschaft vor ihrer Vereinskollegin Tessa Wietheuper.

„Der Großteil spielt sich im Kopf ab. Man muss mental stark sein, weil der Druck enorm ist“, weiß Bücker, worauf es ankommt. Vor allem Ausdauer, Schnelligkeit und Reichweite sind die Stärken der groß gewachsenen Osnabrückerin. Um locker in die Wettkampftage zu gehen, setzt Bücker auf den Heimvorteil: „Freunde und Familie sind da. Das wird mir hoffentlich helfen.“

Anzeige Anzeige

Heimvorteil nutzen

In der Heimat bei den Deutschen Meisterschaften teilzunehmen, sei „etwas ganz Besonderes“, findet auch der 15 Jahre alte Middendorf. Zudem sei es „nicht das Schlechteste, wenn man keine lange Anreise hat und ausgeschlafen zum Turnier erscheint“. Ähnlich wie Bücker hat auch Middendorf gegenüber anderen Sportlern Größenvorteile. Seine Devise für den Wettkampf: „Sich selbst keinen Stress machen und die Gegner weder unter- noch überschätzen.“

Einzelwettbewerb am Samstag – Teamwettbewerb am Sonntag

Die Meisterschaften beginnen am Samstag, um 8.30 Uhr mit den Einzelwettbewerben. Nach einer Vorrunde auf insgesamt 22 Fechtbahnen werden die Gefechte in einem sogenannten unvollständigen 128er-Direktausscheidungstableau fortgeführt, ehe es am Nachmittag zum Finale kommt. Am Sonntagvormittag geht es mit den Mannschaftswettbewerben weiter. Hier stellt der OSC jeweils eines der 24 teilnehmenden Teams.