So schnell wie Katrin Eckermann war niemand in der Qualifikation zur ersten Wertungsprüfung der Riders-Tour. Foto: Michael Gründel

Hagen. Die Konkurrenz verneigt sich. So schnell wie Katrin Eckermann war niemand in der Qualifikation zur ersten Wertungsprüfung der Riders-Tour. Der Auftakt der sieben Springen umfassenden Wertung wird am Sonntag ab 14.30 Uhr entschieden bei Horses & Dreams meets Jordanien auf dem Hof Kasselmann in Hagen.