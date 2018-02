Nächster Karrieresprung: Kira Wittmann. Foto: Gantenberg

Osnabrück. Den DM-Titel im Dreisprung im Sommer 2017 in der Altersklasse U18 in Ulm bestätigte die Badbergerin Kira Wittmann von Quitt Ankum am vergangenen Samstag bei der Hallen-DM der U20 in Halle (Saale) – beide Titel gelangen mit ihrer Bestweite von 12,87 Metern. „Mit dieser Leistung bin ich unter den schwierigen Voraussetzungen in dieser Hallensaison sehr zufrieden“, sagt die 17-Jährige im Interview.