Osnabrück. Vier Spieltage vor dem Saisonende in der 2. Basketball-Bundesliga ist der Klassenerhalt für die Osnabrücker TB Titans perfekt.

Die Titans profitieren von der 62:69-Niederlage von Citybasket Recklinghausen am Samstag in Neuss. Damit hat Recklinghausen bei drei ausstehenden Spielen sieben Punkte Rückstand auf die Osnabrücker. Da in einer Staffel mit elf Mannschaften gespielt wird und es nur einen Absteiger gibt, bleibt mindestens Citybasket hinter dem OTB. Die Titans sind an diesem Sonntag in Opladen gefordert.