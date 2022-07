Der erst zwölfjährige Aaryan Shukla aus Indien ist der Sieger bei der 9. Weltmeisterschaft im Kopfrechnen. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Weltmeisterschaft Zwölfjähriger Inder gewinnt WM im Kopfrechnen Von dpa | 17.07.2022, 19:23 Uhr

Ein erst zwölf Jahre alter Junge aus Indien hat die Weltmeisterschaften im Kopfrechnen gewonnen. Aaryan Shukla gewann den Titel am Sonntag in Paderborn. Er setzte sich bei der WM gegen 34 Konkurrenten durch, wie ein Sprecher des Heinz Nixdorf MuseumsForums in Paderborn mitteilte. Auf den folgenden Plätzen landeten der Japaner Ono Tetsuya und Mohammad El Mir aus dem Libanon.