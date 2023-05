Gerichtssaal Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Bonner Schwurgericht Zwölf Jahre Haft nach tödlicher Messerstecherei in Siegburg Von dpa | 23.05.2023, 16:21 Uhr

Im Prozess um eine tödliche Messerstecherei in einer Siegburger Diskothek hat das Bonner Schwurgericht am Dienstag einen 24-Jährigen zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sah die Vorwürfe unter anderem des Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung als erwiesen an, außerdem muss der Mann dem überlebenden Opfer ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro zahlen. Der mitangeklagte 23 Jahre alte Freund des Hauptverdächtigen wurde freigesprochen.