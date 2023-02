Bei Übungen im Kreis Gütersloh hat ein Polizeihund einen Polizisten angegriffen. Symbolfoto: dpa / Sebastian Kahnert up-down up-down Tödlicher Zwischenfall in Gütersloh Bei Übungen: Polizist verletzt, Polizeihund erschossen Von dpa | 17.02.2023, 12:25 Uhr

Bei einem Zwischenfall auf dem Außengelände einer Übungseinrichtung der Polizei in Ostwestfalen ist ein Beamter verletzt worden, ein Polizeihund wurde getötet. Wie die Polizei in Bielefeld am Freitag mitteilte, hatte sich der Vorfall in der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) auf dem Areal einer Landespolizeieinrichtung ereignet.