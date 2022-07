ARCHIV - Feuerwehrleute untersuchen die Trümmer eines eingestürzten Hauses in Hemer. Foto: Christoph Reichwein/dpa-TNN/dpa FOTO: Christoph Reichwein up-down up-down Märkischer Kreis Zweites Todesopfer nach Hausexplosion: Frau stirbt in Klinik Von dpa | 14.07.2022, 12:39 Uhr

Nach der Hausexplosion in Hemer im Sauerland gibt es ein zweites Todesopfer. Eine 32 Jahre alte Bewohnerin sei am Mittwoch im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Donnerstag. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.