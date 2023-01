Deutsche Post Foto: Lino Marcel Mirgeler/dpa up-down up-down Dienstleister Zweite Runde Tarifgesprächen der Deutschen Post Von dpa | 18.01.2023, 03:18 Uhr

Bei der Deutschen Post gehen die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte im Inland an diesem Mittwoch in die zweite Runde. Der Auftakt war am 6. Januar, die Positionen liegen noch weit auseinander: Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Entgeltplus von 15 Prozent und begründet dies mit der hohen Inflation und dem hohen Arbeitseinsatz der Beschäftigten. Der Post-Vorstand hält die Forderung für unrealistisch. Das Treffen ist für zwei Tage angesetzt. In den kommenden Wochen könnte es zu Warnstreiks kommen, wenn Verdi den Druck erhöhen will. Die Deutsche Post DHL ist hoch profitabel, der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt allerdings im Ausland.