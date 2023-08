Radweg Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Zweite „Fahrrad-Professur“ soll Radverkehr Schub verleihen Von dpa | 02.08.2023, 13:02 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit einer zweiten „Fahrrad-Professur“ will die Landesregierung den Radverkehr in Nordrhein-Westfalen nach vorne bringen. Eine Professur könne „über die akademische Schiene für eine langfristige Ausbaubeschleunigung“ sorgen, erklärte Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf.