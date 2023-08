Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr Zweijähriger in Iserlohn von Auto erfasst: Schwer verletzt Von dpa | 02.08.2023, 21:07 Uhr | Update vor 48 Min.

Ein zwei Jahre alter Junge ist in Iserlohn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Er wurde nach dem Unfall am frühen Mittwochabend in eine Spezialklinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Hergang des Unfalls war zunächst unklar. Ein zehn Jahre alter Junge, der ihn beobachtet hatte, wurde von einer Notfallseelsorgerin betreut.