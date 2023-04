Zweijähriger in Kita-Bett erstickt: Prozess gegen Tagesmütter Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Amtsgericht Gelsenkirchen Zweijähriger erstickt: Prozess gegen Tagesmütter Von dpa | 28.04.2023, 01:48 Uhr

Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen stehen zwei Tagesmütter von diesem Freitag (10.00 Uhr) an vor Gericht. Der Junge war vor knapp zwei Jahren während des Mittagsschlafs in seinem Bett eingeklemmt worden und war erstickt. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 38 und 26 Jahre alten Frauen vor, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung. Ein Urteil wird am ersten Prozesstag noch nicht erwartet.