Kreis Wesel Zwei Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto Von dpa | 08.05.2022, 09:37 Uhr

Bei einem Zusammenstoß eines Motorrads und eines Autos am Samstagnachmittag in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, übersah ein 56-Jähriger am Steuer seines Wagens beim Abbiegen ein entgegenkommendes Motorrad. Der 36 Jahre alte Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Die 54 Jahre alte Beifahrerin im Auto wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.