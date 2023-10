Gleichzeitig habe eine 22-jährige Autofahrerin kurz an einer Bushaltestelle angehalten und sei gerade wieder losgefahren, als ihr der Wagen des 23-Jährigen entgegenkam. Er sei auf die Gegenspur geraten und mit ihr zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug der Frau den Angaben zufolge in den Straßengraben, geriet in Flammen und brannte komplett aus. Beide Beteiligte kamen in Krankenhäuser.



Die Fahrbahn blieb bis zum Vormittag in beide Richtungen gesperrt, hieß es weiter. Offenbar handelte es sich bei dem Unfall um das Ende eines illegalen Autorennens der beiden Männer. Daher wurden ihre Mobiltelefone und Führerscheine sichergestellt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 13.000 Euro.