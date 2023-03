Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Zwei Verletzte durch Messerstiche in Düsseldorfer Altstadt Von dpa | 15.03.2023, 15:00 Uhr

Erneut sind in der Düsseldorfer Altstadt durch Messerstiche zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei löste einen Großeinsatz aus und beorderte mehr als zwei Dutzend Streifenwagen in die engen Altstadtgassen. Zwei 29 und 30 Jahre alte Verdächtige aus Bochum wurden festgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.