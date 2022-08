ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über die Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Coesfeld Zwei Verletzte bei Zusammenstoß eines Motorrads mit Auto Von dpa | 17.08.2022, 06:34 Uhr

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad am Dienstagabend in Coesfeld sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 21-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen ein Motorrad, das ein Überholmanöver durchführen wollte. Der 21 Jahre alte Motorradfahrer und seine 17-jährige Beifahrerin stürzten und wurden dabei schwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme war die Unfallstelle zwischenzeitlich für mehrere Stunden gesperrt.