Verkehrsunfall Zwei Verletzte bei Unfall nach Spurwechsel Von dpa | 07.04.2023, 08:36 Uhr

Bei einem Autounfall im westfälischen Hamm sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 54-Jähriger wollte am Donnerstag mit seinem Wagen vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei prallte er mit dem Wagen eines 65-jährigen Autofahrers zusammen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Der Verkehr wurde im Bereich Ahornallee und Werler Straße während der Unfallaufnahme weitergeleitet.