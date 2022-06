ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Wesel Zwei Verletzte bei Unfall auf A3 Von dpa | 25.06.2022, 08:33 Uhr

Zwei Menschen sind bei einem Unfall von zwei Autos auf der A3 nahe Dinslaken (Kreis Wesel) verletzt worden - einer von ihnen schwer. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer ihren Angaben zufolge nach einer notärztlichen Versorgung mit hydraulischem Gerät aus dem stark beschädigten Unfallwagen. Er kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Seine verletzte Beifahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.