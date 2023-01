Zwei Verletzte bei Kollision von Zug und Auto in Stolberg Foto: -/ Feuerwehr Stolberg/dpa up-down up-down Städteregion Aachen Zwei Verletzte bei Kollision von Zug und Auto in Stolberg Von dpa | 15.01.2023, 08:13 Uhr

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug sind in Stolberg zwei Menschen verletzt worden. Eine Euregiobahn war am Samstagabend an einem Bahnübergang mit dem Wagen zusammengestoßen. Fahrer und Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Im Zug wurde demnach niemand verletzt. Nach der Kollision stand das Auto im Gleisbett, der Abschnitt wurde während der Bergungs- und Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.