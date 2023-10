Paderborn Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B64 Von dpa | 21.10.2023, 14:37 Uhr | Update vor 1 Std. Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B64 in Paderborn-Benhausen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Die beiden Fahrzeuge waren am Freitagmorgen in der Nähe einer Tankstelle frontal zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eines der Autos war demnach zuvor aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Nach Angaben des Sprechers fuhren danach noch drei andere Autos in die Unfallstelle. Weitere Menschen wurden dabei aber nicht verletzt.