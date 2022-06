ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Kleve Zwei Tote und zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall Von dpa | 30.06.2022, 06:36 Uhr

In Goch im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen sind bei einem Zusammenstoß von einem Auto und einem Motorrad zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere sind schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Am späten Mittwochabend bog eine 71-jährige Pkw-Fahrerin in Goch im Landkreis Kleve von einem Privatgrundstück nach links auf die B504 und kollidierte dabei mit einem Motorrad. Der 59-jährige Motorradfahrer sowie seine 62-jährige Beifahrerin überlebten den Zusammenstoß nicht. Die 71-jährige Autofahrerin und ihre 68-jährige Beifahrerin wurden beide schwer verletzt mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B504 musste für knapp fünf Stunden gesperrt werden.