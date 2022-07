ARCHIV - Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert up-down up-down Hamm Zwei tote Männer gefunden: Mordkommission ermittelt Von dpa | 07.07.2022, 15:27 Uhr | Update vor 27 Min.

In einer Wohnung in Hamm sind die Leichen zweier Männer im Alter von 40 und 52 Jahren gefunden worden. Es sei eine Mordkommission eingerichtet worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund am Donnerstag.