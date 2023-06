Gefahren beim Baden in Seen und Flüssen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Niederrhein Zwei tödliche Badeunfälle im Kreis Kleve Von dpa | 25.06.2023, 11:57 Uhr

Am Niederrhein sind am Samstag zwei Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Wie die Polizei Kleve am Sonntag mitteilte, starb ein 86-Jähriger beim Schwimmen in einem Baggersee in Issum. Einsatzkräfte bargen seinen Leichnam am Samstagmittag nach einer Suchaktion, bei der den Angaben nach auch eine Polizeidrohne zum Einsatz gekommen war. Zuvor hatten Zeugen die Polizei wegen eines abgestellten Fahrrads und Kleidungsstücken am Uferrand alarmiert, die offenbar zu dem Mann gehörten.