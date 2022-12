Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamm Zwei Teenager und ein Erwachsener verletzt: Kollision Von dpa | 22.12.2022, 05:27 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Hamm sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 18-Jähriger habe dort am Mittwochabend links abbiegen wollen, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Sein Auto kollidierte mit dem Wagen eines 62-Jährigen, der Vorfahrt hatte. Der 18-Jährige und seine 15 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Auch der Fahrer des anderen Wagens wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.