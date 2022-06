ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Kreis Viersen Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Nettetal Von dpa | 03.06.2022, 21:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Nettetal (Kreis Viersen) sind am Freitagmittag zwei Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Landstraße 373 zwischen den Ortsteilen Lobberich und Hinsbeck. Den Angaben zufolge überquerte ein 19 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen die Landstraße, ohne auf den Querverkehr zu achten. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin, die Richtung Hinsbeck unterwegs war, stieß mit dem Wagen des jungen Fahrers zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Wagen der Frau laut Polizei in einen Graben und prallte gegen einen Baum. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 39-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.