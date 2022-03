Feuerwehr FOTO: David Inderlied Feuerwehreinsatz Zwei Schwerverletzte bei Brand in Obdachlosenunterkunft Von dpa | 16.03.2022, 12:20 Uhr | Update vor 31 Min.

Bei einem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Köln sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin war der Brand am Vormittag aus noch unbekannter Ursache in einem Zimmer im zweiten Stock ausgebrochen. Die Feuerwehr habe zwei Menschen mit schweren Verletzungen geborgen und in Krankenhäuser gebracht. 24 Menschen seien unverletzt aus dem Gebäude im Stadtteil Deutz gerettet worden. Der Brand sei nach etwa einer Stunde gelöscht gewesen.