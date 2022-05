ARCHIV - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Feuerwehreinsatz Zwei Schäferhunde sterben bei Wohnungsbrand in Essen Von dpa | 04.05.2022, 11:52 Uhr

Bei einem Brand in einem Essener Mehrfamilienhaus sind am Dienstagnachmittag zwei Schäferhunde gestorben. Die Mieter der Wohnung erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst behandelt, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Davon abgesehen wurde niemand verletzt.