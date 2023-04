Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Dortmund Zwei Raserunfälle in Dortmund mit sechs Verletzten Von dpa | 30.04.2023, 15:41 Uhr

Bei zwei Raserunfällen in Dortmund sind in der Nacht zum Sonntag sechs Menschen verletzt worden. Beim ersten Unfall etwa zwei Stunden nach Mitternacht verlor ein 24-Jähriger laut einer Polizeimitteilung auf regennasser Fahrbahn beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte haben eine abgeknickte Ampel und Trümmerteile auf der Straße gelegen, hieß es weiter. Der Beifahrer kam mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus.