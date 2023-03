Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Lübbecke Zwei Polizisten verletzt: 20-Jähriger in Untersuchungshaft Von dpa | 23.03.2023, 12:38 Uhr

Gegen einen 20-Jährigen, der zwei Polizisten im ostwestfälischen Lübbecke angefahren und schwer verletzt haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Ihm werde nach aktuellem Ermittlungsstand in einem Fall versuchter Mord vorgeworfen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Bei dem zweiten schwer verletzten Polizeibeamten werde gegen den Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem sei der Haftbefehl wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in einem besonders schweren Fall erlassen worden.