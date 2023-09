Notfälle Zwei Polizisten in Bottrop schwer verletzt Von dpa | 08.09.2023, 15:14 Uhr | Update vor 53 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Beim Versuch, einen mit Haftbefehl gesuchten 45-Jährigen festzunehmen, sind in Bottrop zwei Polizisten schwer verletzt worden. Ein Beamter habe so schwere Augenverletzungen erlitten, dass er operiert werden musste. Der andere habe einen Rippenbruch und diverse Prellungen davon getragen, teilte die Polizei in Recklinghausen am Freitag mit.