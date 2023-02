Erdbebenkatastrophe in der Türkei Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa up-down up-down Erdbebenregion Zwei NRW-Hilfsorganisationen beenden Türkei-Einsatz Von dpa | 13.02.2023, 10:54 Uhr

Die in NRW beheimateten Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde beenden nach knapp einer Woche ihren Rettungseinsatz in der türkischen Erdbebenregion. Das gemeinsame Team aus 42 Einsatzkräften werde am Montag von Kirikhan nach Deutschland zurückkehren, sagte ein Sprecher von I.S.A.R. Germany am Montag. Die Organisationen kündigten an, ihr Engagement für die Menschen in der Erdbebenregion fortzusetzen. Sie wollen jetzt prüfen, mit welchen Projekten dies schnell möglich sei.