Urteil Zwei Menschen absichtlich angefahren: 18-Jähriger verurteilt 04.08.2023

Ein 18-Jähriger ist vom Aachener Landgericht zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, weil er mit dem Auto den früheren Freund seiner Mutter und dessen Begleiterin absichtlich angefahren hat. Er habe jedenfalls billigend in Kauf genommen, dass die beiden sterben könnten, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag. Das Gericht wertete die Tat demnach als versuchten Totschlag in zwei Fällen und nicht etwa als versuchten Mord, wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.