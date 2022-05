ARCHIV - Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle. Foto: Feuerwehr Sprockhövel/dpa/Archivbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Feuerwehr Sprockhövel Ennepe-Ruhr-Kreis Zwei Leichtverletzte und 100.000 Euro Schaden bei Unfall Von dpa | 29.05.2022, 10:11 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag in Sprockhövel (Ennepe-Ruhr-Kreis) mit seinem Sportwagen einen Unfall verursacht, bei dem er und einer seiner drei Mitfahrer leicht verletzt worden sind und ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden ist. Anschließend sei er mit den beiden unverletzten Mitfahrern zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet, teilte die Polizei am Sonntag mit.