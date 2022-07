ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Hamm Zwei Leichen entdeckt: Obduktionen deuten auf Verbrechen hin Von dpa | 08.07.2022, 12:35 Uhr

Nach dem Fund zweier toter Männer in einer Wohnung in Hamm haben die Obduktionen der Leichen Hinweise auf ein Verbrechen erhärtet. Der 52-Jährige wurde wohl Opfer eines Tötungsdelikts, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitag mitteilte. Bei dem 40-Jährigen, der daneben gefunden wurde, gehen die Ermittler dagegen weiter von einem Suizid aus.