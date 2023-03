Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Wuppertal Zwei Kinder helfen bei Tankstellen-Überfall Von dpa | 23.03.2023, 14:36 Uhr

Mit zwei Kindern als Lockvogel sollen zwei junge Männer in Wuppertal eine Tankstelle ausgeraubt haben. Die beiden 12 und 13 Jahre alten Kinder hätten den Tatort am Mittwochabend zunächst ausgekundschaftet. Nach Geschäftsschluss der Tankstelle habe eines der Kinder dann gegen 22.50 Uhr an der Tür geklopft und die Kassiererin dazu gebracht, ihm zu öffnen. In dem Moment seien zwei bewaffnete Täter aufgetaucht und hätten die Mitarbeiterin und zum Schein auch das Kind bedroht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.