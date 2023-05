Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Zwei junge Leute bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt Von dpa | 17.05.2023, 08:30 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Köln sind zwei junge Menschen im Alter von 17 und 18 Jahren mutmaßlich mit einem Messer verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Auseinandersetzung habe sich am Dienstagabend in einem Park im Stadtteil Kalk ereignet. Wie viele Personen sich genau beteiligten sowie der genaue Tathergang seien noch unklar. Die genauen Hintergründe der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen.